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«Катаемся вчетвером». Семья Блюдцевых – о путешествиях на велосипеде

27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Любимый совместный отдых у семьи Блюдцевых, в которой супруги Ольга и Дмитрий воспитывают дочь Варвару и сына Гаврилу, — велопрогулки по Горкам и близлежащим окрестностям. По словам родителей, дружно вчетвером на велосипедах они могут отправиться хоть на край света — вместе весело и классно, плюс еще и для здоровья полезно.

 

«Катаемся вчетвером». Семья Блюдцевых – о путешествиях на велосипеде

 

Семье Блюдцевых почти 14 лет. Ольга работает юрисконсультом в ООО «Технопарк Горки», а Дмит­рий — сварщиком в ЧУПП «Прометей». В средней школе № 2 Варвара заканчивает 5 класс, а Гаврила — 3-й.

— Сама я из Слуцкого района, — рассказывает Ольга. — После учебы на факультете бизнеса и права по специальности «правоведение» поддержала идею мужа остаться в его родном городе. Купили дом и стали его обустраи­вать. Чтобы развеяться после рабочих будней и домашних хлопот, часто выезжали на велосипедах.

Увлечение к прогулкам на двухколесном транспорте пошло от главы семьи. Дмитрий с детства не расстается с велосипедом. Пареньком гонял по городу и району, а устроившись на работу, стал добираться на нем и туда.

 

«Катаемся вчетвером». Семья Блюдцевых – о путешествиях на велосипеде

 

Вначале катались вдвоем. Потом, когда подросла Варвара, втроем, а теперь уже и вчетвером. Особенно прикипел к велосипеду Гаврила, — отмечает Ольга. — В три года он уже катался на двухколесном. Сел на велосипед без дополнительных опор и поехал. Часто Гаврила ездил на нем в сад. Этот вид личного транспорта теперь доставляет его и в школу. С лета 2014-го начали всей семьей выезжать на прогулки. Курсировали по академии между корпусами и библиотекой, вдоль Нижнего озера.

 

«Катаемся вчетвером». Семья Блюдцевых – о путешествиях на велосипеде

 

Самая длинная совместная прогулка была прошлым летом. Тогда Блюдцевы вчетвером проехали за день 40 километров. Миновали близлежащие к райцентру деревни и малонаселенные села. Останавливались в местах отдыха, разводили костер, жарили хлеб и сосиски. Детям перекус на природе очень нравится. Самобытную местность и прекрасные пейзажи они запечатлевают на фото, которыми наполняют семейный альбом.

Когда дети у бабушки и дедушки на Слутчине, мы с мужем совершаем внушительные марш-броски, — признается Ольга. — Год назад отправились в Мстиславль через Дрибин.

 

«Катаемся вчетвером». Семья Блюдцевых – о путешествиях на велосипеде

 

В этом году супруги планировали на велосипедах проехать по Балтийскому побережью. Все приготовили: купили палатки, спальники. В дальнейшем хотели пройти этот маршрут и с детьми. Вот только вмешалась пандемия. Но Блюдцевы не отчаиваются, а уже определяют путь для велопохода с ночевкой по Горецкому району. И в это путешествие по родному краю они собираются ехать всей семьей.

 

Валерия Дроздовская

Фото из семейного архива Блюдцевых


 
Теги: Могилев
 
 
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  Любимый совместный отдых у семьи Блюдцевых, в которой супруги Ольга и Дмитрий воспитывают дочь Варвару и сына Гаврилу, — велопрогулки по Горкам и близлежащим...
 
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