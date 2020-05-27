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Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот
27.05.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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В частности, во время проверки выяснилось, что по решению Коссовского горисполкома в 2015 году на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий были приняты два ребенка. В нарушение законодательства в очереди они оказались с даты подачи заявления их опекуном, а не с момента приобретения статуса детей, оставшихся без попечения родителей.
После рассмотрения протеста прокурора Ивацевичского района Игоря Колбика в решение Коссовского горисполкома внесены изменения. Дата постановки детей на учет скорректирована на более раннюю: с ноября 2015 года на апрель 2010-го.
После проверки внесены изменения в другие решения местных властей в отношении двух детей.
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