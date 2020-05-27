ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

27.05.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе прокуратура выявила нарушения при постановке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

В частности, во время проверки выяснилось, что по решению Коссовского горисполкома в 2015 году на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий были приняты два ребенка. В нарушение законодательства в очереди они оказались с даты подачи заявления их опекуном, а не с момента приобретения статуса детей, оставшихся без попечения родителей.

После рассмотрения протеста прокурора Ивацевичского района Игоря Колбика в решение Коссовского горисполкома внесены изменения. Дата постановки детей на учет скорректирована на более раннюю: с ноября 2015 года на апрель 2010-го.

После проверки внесены изменения в другие решения местных властей в отношении двух детей.

В прокуратуре подчеркнули, что мониторинг соблюдения прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет продолжен.

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот
Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Ивацевичском районе прокуратура выявила нарушения при постановке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорский роддом закрыт на мойку - рожениц доставляют в Слуцк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика