В Беларуси расширяются возможности использования банковских карт

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси расширяются возможности использования банковских платежных карточек и усиливается защита интересов их держателей. Соответствующие меры предусмотрены постановлением правления Нацбанка от 18 мая 2020 года №155.

Постановлением № 155 предоставляется возможность банкам-эквайерам и организациям торговли (сервиса) включать в договор порядок и условия выдачи наличных денежных средств держателям карточек в организациях торговли (сервиса). При этом, в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 г. № 290/11, с 5 июня 2020 г. выдача наличных денежных средств держателям карточек может осуществляться в организациях торговли и сервиса, расположенных в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. С 1 января 2022 г. данная услуга может предоставляться на всей территории Республики Беларусь.

Выдача наличных денежных средств в организациях торговли (сервиса) держателям карточек будет осуществляться с использованием кассового оборудования при наличии достаточной доступной суммы денежных средств на счете, доступ к которому обеспечивается карточкой, а также достаточной для выдачи суммы наличных денежных средств, которая может быть проведена через кассовое оборудование.

Также Постановлением урегулирован вопрос отражения по счету операции, совершенной в белорусских рублях при использовании карточки, расчет по которой осуществляется при участии иностранного банка. Например, безналичный платеж за услугу автомобильной перевозки посредством использования сервиса Яндекс.Такси, Uber или платеж за товар, работу, услугу, реализуемые в организации торговли (сервиса), находящейся за пределами Республики Беларусь, цена на которые выражена в белорусских рублях.

В результате внесенного изменения все операции, совершенные в белорусских рублях, будут отражаться по счету, доступ к которому обеспечивается карточкой, в белорусских рублях в сумме, равной цене товара, работы, услуги, без учета курсовых разниц, возникающих при расчетах по таким операциям за счет участия в цепочке расчета иностранного банка.

Кроме того, вводятся дополнительные требования к банку-эмитенту, направленные на обеспечение полноты и своевременности доведения информации, связанной с оказанием банковских услуг.

В частности, в случае изменения «чувствительных» условий договора об использовании карточки (кредитного договора), таких как перечень и (или) размеры вознаграждений (плат), взимаемых с клиента, и наличия обязанности у банка-эмитента уведомлять клиента о таких изменениях с использованием только электронных каналов информирования вводится требование об уведомлении клиента о таких изменениях с использованием индивидуального электронного канала информирования (SMS-сообщение, push-уведомление, сообщение, направленное посредством использования мессенджеров, электронной почты, интернет-банкинг, мобильный банкинг), повышающего вероятность доведения информации непосредственно до клиента (держателя карточки).

В рамках обеспечения реализации права клиента – физлица на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем карточки, вводится требование о бесплатной подаче и рассмотрении заявления держателя карточки банком-эмитентом в случае возмещения клиенту – физлицу списанных денежных средств по операциям, не санкционированным держателем карточки.

«Принятые постановлением № 155 изменения будут способствовать развитию рынка банковских платежных карточек, а также усилению защиты прав и интересов держателей карточек», – отметили в пресс-службе Нацбанка.