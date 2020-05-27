Аналитики назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном в мире

Источник материала: ОНТ

Аналитики компании Omdia опубликовали отчет, согласно которому лидером мировых поставок смартфонов за I квартал 2020 года стал iPhone 11, о чем сообщает издание MacRumors.

Аппарат разошелся в количеств 19,5 млн единиц, тем самым не просто обогнав своего предшественника на 43%, а iPhone XR разошелся «тиражом» в 13,6 млн устройств, но и сделав это во время пандемии.

Первенство смартфон компании Apple взял с огромным отрывом от ближайших конкурентов. Так, в десятку лидеров также вошли: Samsung Galaxy A51, (6,8 млн проданных устройств), Redmi Note 8 от Xiaomi (6,6 млн), Redmi Note 8 Pro (6,1 млн), iPhone XR (4,7 млн), iPhone 11 Pro Max (4,2 млн), Samsung Galaxy A10s (3,9 млн), iPhone 11 Pro (3,8 млн), а также Samsung Galaxy S20+ (3,5 млн) и Samsung Galaxy А30s (3,4 млн).





Отличительной чертой Q1 2020 года стало то, что в рейтинг удалось попасть только одному флагману Samsung (Samsung Galaxy S20+), в то время как остальные модели – бюджетники. Кроме того, если в Q1 2019 года в рейтинг попали только 3 модели iPhone, то в этом году там оказались сразу четыре модели смартфона от Apple.

Хорошим начало года оказалось и для Xiaomi – из её модельного ряда в топ-5 попали сразу два смартфона, в то время как год назад хорошие продажи показал только бюджетный Redmi 6A.

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