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COVID-19: Минздрав признал за сутки 6 смертей и 897 новых зараженных

27.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения озвучило новые данные по распространению COVID-19 в Беларуси

COVID-19: Минздрав признал за сутки 6 смертей и 897 новых зараженных
По официальной версии по состоянию на  27 мая в стране выявлено 38 тысяч 956 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 897 человек меньше, чем накануне.

Сообщается, что 214 человек умерли - таким образом за сутки из-за COVID-19 не стало 6 человек 

При этом выздоровели и выписаны 15 тыс. 923 пациента.

Утверждается, что всего было проведено 485 тыс. 534 теста.
 
 
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Министерство здравоохранения озвучило новые данные по распространению COVID-19 в Беларуси
 
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