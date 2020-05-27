Источник материала: Маяк Преднепровья

Увлечения быховчанина Антона Галынского весьма разнообразны и вызывают добрые чувства некоего удивления. Согласитесь, трудно себе представить без пяти минут врача анестезиолога-реаниматолога, который своими руками создает мужские белорусские вышиванки, занимается народными танцами и художественной фотографией, а еще и научной деятельностью. Однако сам студент 6 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета в своих разносторонних интересах не видит ничего необычного. По его мнению, чтобы вести такую активную и насыщенную жизнь, надо грамотно, своевременно и продуманно расставлять приоритеты, планировать время.





А научился этому парень еще в школьные годы, когда готовился к районным олимпиадам по химии и биологии, посещал ДШИ, где осваивал музыкальные возможности саксофона.

Приобретенные там навыки благодаря собственному усердию и педагогическим стараниям преподавателя Дмитрия Родака позволили затем самостоятельно научиться играть на кларнете. Способный и целеустремленный молодой человек говорит, что сегодня этот духовой инструмент довольно часто используется в белорусской народной музыке.

И все же при такой большой занятости особое место в его жизни занимает изучение истории родного Приднепровского края. Интерес к прошлому своей малой родины, по его собственному признанию, привил старший брат Роман. Вместе с ним он несколько раз отправлялся в археологические и поисковые экспедиции.

В 2016 году, в российском научном периодическом электронном рецензируемом журнале «SCI-ARTICLE.RU» даже опубликовал свою первую научно-исследовательскую работу «Анализ развития торговли на территории Могилевской губернии в первой половине XIX века». А на конференции студентов и молодых ученых в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете представлял в качестве соавтора исследование «Динамика лабораторных показателей у пациентов с инсультом».

Антон Галынский изготовлением белорусских вышиванок, которые носили мужчины в конце 19-го и в начале 20-го веков, увлекся вовсе не случайно. Началось все с народных танцев. В городе Гродно однажды увидел, как участники социального проекта «Танцы гродненских двориков» в красивых национальных костюмах под мелодии народной музыки завораживали зрителей виртуозной хореографией танцев. Ему это очень понравилось. Потом и сам примкнул к творческому коллективу. Поэтому и захотел самостоятельно шить себе сценические рубахи, украшая собственноручные изделия разноцветным орнаментом. Для этого покупал льняное полотно и нужные для вышивания нитки мулине. Первая вышиванка из-за острой нехватки времени появилась на свет почти через год. Сейчас же, когда приобретен опыт, на ее изготовление уходит не более трех месяцев. В кройке и шитье, а также дельными советами молодому мастеру помогает девушка Диана. Она учится в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на факультете искусств и дизайна.

Антон увлеченно рассказывает, что для вышиванок использует красные и черные нити, которые в старину мастерицы постоянно использовали на Могилевщине. И все же творчески мыслящий молодой человек планирует воссоздать рубахи с так называемым быховским орнаментом.

Во время летних каникул Павел старается посещать знаковые культурные мероприятия. Посетил фестиваль ткачества в агрогородке Гудевичи Мостовского района Гродненской области, международный фестиваль музыки, искусства и фольклора «Падляшская Актава Культур» в польском городе Белостоке, мастер-класс любителя традиционных белорусских танцев, этнохореографа Сергея Выскварки из города Любани Минской области.

В сфере его увлечений и интересов также музеи Беларуси, Украины, Польши, а еще байдарочный спорт и горно-пешеходный туризм. В составе сборной своего университета он не раз участвовал в областном водном марафоне «Августовский канал». Двухдневный сплав проходил по реке Неман.

Увлекается парень изготовлением черно-белых фотографий, которые сегодня можно увидеть разве что на выставках в стиле ретро. Советского производства фотоаппарат «Зенит» ему достался от отца, который, к огромному сожалению, очень рано ушел из жизни. Тогда Дмитрий Васильевич Галынский работал в ГЛХУ «Быховский лесхоз» и считался одним из лучших охотоведов в нашей стране.

Антон говорит, что в основном занимается уличной съемкой, пейзажи ему тоже нравятся. А вот к постановочным фотографиям относится критически. Пленку для ручной проявки покупает только британских производителей, которая отличается высоким качеством. Одна ее маленькая катушка стоит от 15 рублей, поэтому такое хобби очень даже не дешевое удовольствие.

Ну, а на выбор будущей профессии в свое время повлияла мама Людмила Георгиевна, которая работает медицинской сестрой в неврологическом отделении ЦРБ. И он об этом ничуть не жалеет. А по итогам состоявшегося в ВУЗе распределения молодой специалист Антон Галынский скоро начнет лечить людей в городе Лида Гродненской области.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.