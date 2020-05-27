Новый флешмоб в Сети: знаменитости узнают, на какого животного они похожи

Источник материала: ОНТ

В Сети становится популярным новый флешмоб. Пользователи, а также знаменитости загружают фотографии в приложение Gradient и смотрят, на кого из животных они больше похожи. Кого-то результаты удивили, кото-то огорчили, а кого-то и вовсе обрадовали.

Певица, а также телеведущая Ольга Бузова оказались похожа на собаку Колли, улыбающуюся коалу и тигра. К слову, этим знаменитость осталась довольна.













Схожесть с шимпанзе расстроило рэпера Тимати. Исполнитель сообщил в сторис, что больше не станет пользоваться данной программой.









Актриса Наталья Рудова ничуть не удивилась сходству между её лицом и мордой рыжей лисы. При этом приложение выдало такой результат дважды.









Шоумен Михаил Галустян так и не смог понять, кто он: благородная овчарка, жирный хряк, милая панда или любопытный осёл. Однако фанаты успокоили его. Они уверили, что бывший КВНщик — "многогранная личность".

Телеведущую Ксению Бородину удивили разносторонние результаты выдачи приложения. Кто бы мог подумать, что она похожа на таких редких животных, как малая панда и квокка.

Модель Анастасия Решетова осталась довольна результатами сравнения с пантерой. Однако понравились ли ей другие варианты выдачи - это вопрос, который она задала своим подписчикам.





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