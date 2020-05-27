Хулиган после ссоры с девушкой разбил несколько автомобилей в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

20-летний житель Гродно разбил несколько автомобилей после ссоры с девушкой. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в Октябрьском РОВД Гродно.

Инцидент произошел в минувшие выходные. У припаркованных в одном из дворов по улице Вишневецкой автомобилей были разбиты стекла стоп-сигналов и фар. Автовладельцы обратились в милицию.

Подозреваемый был задержан на следующий день. Установлено, что ночью парень поругался с девушкой и решил выплеснуть негатив на припаркованные машины. Он бил по автомобилям ногами. При этом молодой человек был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее обвиняемый был судим за кражи.

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