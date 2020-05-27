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Популяцию исчезающего вида амфибий планируют восстановить в Бресте

27.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Мини-резерват для восстановления популяционных группировок включенной в Красную книгу Беларуси камышовой жабы создается в Бресте.




Охраняемая территория "Задворцы" создается в районе частной застройки. В местном пруду специально отгорожен небольшой участок - наиболее оптимальный, по определению ученых, для нерестилища амфибий. Накануне сюда выпустили первую партию личинок камышовой жабы, полученных в лабораторных условиях. Помимо сотрудников института в уникальной природоохранной акции приняли участие представители областного комитета природных ресурсов и областной инспекции по охране животного и растительного мира.




"Сотрудники нашего института более 20 лет изучают места обитания камышовой жабы. Брест - последний областной центр, где еще сохранился этот редчайший вид амфибий. В свое время в городе насчитывалось более полутора десятков популяционных группировок, которые жили в основном по периферии, на месте бывших деревень. Последняя популяция оставалась в районе Парка тысячелетия. По разрешению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды мы отловили производителей этого вида и впервые для Беларуси добились нереста в лабораторных условиях. Причем оно прошло уже дважды в вольере нашего института", - рассказал Виктор Демянчик.




По словам собеседника, реинтродукция этого вида бесхвостых земноводных животных раньше в стране не проводилась. Для роста личинок необходим ряд условий: теплое мелководье, где присутствуют аэрация и ультрафиолет, различные защитные приспособления от птиц и рыб, которые могут запросто уничтожить ценные личинки камышовой жабы. "Только небольшая их часть уцелеет и вырастет до взрослого состояния. Но у нас есть надежда, что они вернуться на это место, образовав таким образом новую популяционную группировку", - отметил собеседник.

Предварительный результат научного эксперимента можно будет увидеть через пару недель, когда головастики станут хорошо заметны, а основной итог - спустя годы. Но и первый полученный брестскими учеными-биологами опыт уже свидетельствуют о несомненном успехе. "Это только начало проекта. Будем еще запускать личинки в природу. Принципиально важным считаем восстановить именно аборигенную популяцию, причем непосредственно в Парке тысячелетия. Признано, что камышовая жаба является одним из лучших индикаторов высокого качества окружающей среды", - подытожил замдиректора института.-0-

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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Мини-резерват для восстановления популяционных группировок включенной в Красную книгу Беларуси камышовой жабы создается в Бресте. Охраняемая территория...
 
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