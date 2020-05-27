Полная модель согласилась полностью обнажиться на съемке, чтобы наконец поверить в себя

Источник материала: Tut.by

Ариэлла Ниса — популярная бодипозитивная модель родом из Австралии, у нее около 500 тысяч подписчиков в Инстаграме. Как и многие девушки, которые пытаются реализовать себя в модельном бизнесе, Ариэлла в свое время столкнулась с расстройством пищевого поведения, и ей понадобилось время и переосмысление понятий «красота» и «здоровье», чтобы принять свое тело.

Для борьбы с неуверенностью в себе девушка решилась на обнаженную съемку, и опубликовала получившиеся снимки в открытом доступе, дополнив их откровенным комментарием:

— Я всегда думала, что мой живот, особенно нижняя его часть, ужасен. И что я с ним выгляжу глубоко беременной — по крайней мере, об этом мне часто сообщают комментаторы. В какой-то момент именно эти негативные отзывы вышли в моей жизни на первый план и заставили комплексовать.

Но сейчас, глядя на эти кадры, я вижу истинную красоту. Истинную, потому что она не отредактирована в фотошопе, она настоящая. Да, это я — такая, какая есть.





















Иногда мы, женщины, становимся злейшими врагами для самих себя. Мы годами, на протяжении всей жизни, критикуем свое тело, ненавидим его. На самом деле, мы этого не заслуживаем. А заслуживаем мы того, чтобы любить себя, чтобы гордиться собой и чувствовать себя уверенно в том теле, что у нас есть.

Признаюсь честно, во время съемки я чувствовала себя, будто под обстрелом — мне не за что было прятаться, но только так можно добиться правды.

Ариэлла подчеркнула, что сделала это, чтобы почувствовать себя комфортно в своем теле, и надеется, что к этому принятию придут все женщины, которые сегодня сомневаются в себе и уничтожают себя негативным отношением к своему телу. Пост модели уже собрал 42 тысячи лайков.