Пятиметровая акула-людоед напала на рыболова у берегов Калифорнии

Источник материала: ОНТ

У берегов Калифорнии (США) на рыболова напала пятиметровая белая акула, также известная как акула-людоед. Историю рассказывает North Coast Journal.

40-летний Майкл Таллгеймер ловил рыбу с байдарки. Акула напала на мужчину и прокусила байдарку. Рыболов отметил, что челюсть хищной рыбы сомкнулась в считанных сантиметрах от его ноги. Таллгеймер ударил акулу по рылу. Тогда хищница ударила по байдарке хвостом и уплыла.

Напуганный мужчина поспешил к берегу. Вскоре он заметил, что байдарка заполняется водой. Майкл позвонил в экстренную службу. Вскоре судно перевернулось, и мужчина остался в воде,надеясь на помощь. Его спасли местные рыбаки, с которыми связались спасатели.

Большая белая акула – одна из самых крупных хищных рыб в мире. Она считаются самым опасным для человека видом акул.

Фото: northcoastjournal.com

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