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Международная выставка «Весна в Гомеле» проходит в виртуальном формате

27.05.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная выставка «Весна в Гомеле» проходит в виртуальном формате

Новые контракты и взаимовыгодные проекты – теперь онлайн. Крупнейшая международная выставка «Весна в Гомеле» (21-ая по счету) открылась в новом формате. Виртуальном. 

В этом году - никаких круглых столов и переговоров. Все деловые контакты - в интернете. Большой площадкой стал официальный сайт Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. У гостей есть возможность буквально из любой точки мира детально изучить экономический и инвестиционный потенциал региона. От общепита до крупных производств. В два клика можно найти контакты и выходы на руководство потенциальных партнеров. Задача - расширить клиентскую базу и  географию экспорта.

До 10 июня виртуальная выставка станет пересечением экономических интересов инвесторов и покупателей из 12 стран, среди которых Россия, Казахстан, Молдова, Сербия, Германия, Индия и Литва. Интерес к онлайн-формату проявили более 300 участников.

 

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Теги: Гомель
 
 
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Новые контракты и взаимовыгодные проекты – теперь онлайн. Крупнейшая международная выставка «Весна в Гомеле» (21-ая по счету) открылась в новом формате....
 
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