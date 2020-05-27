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Facebook представил приложение для голосовых звонков

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Facebook представил приложение для голосовых звонков

Приложение CatchUp не будет связано с приложением популярной соцсети, сообщается в блоге Facebook.

Приложение призвано упростить обычные телефонные звонки. Оно сформирует список контактов из телефонной книги и покажет абонентов, с которыми можно поговорить. Также в приложении будут доступны групповые звонки.

Исследования Facebook показали, что одна из главных причин, по которой люди не звонят близким, — боязнь, что друзья или родители могут быть занятыми или им неудобно говорить. CatchUp призван решить эту проблему.

Пока приложение доступно в США на iOS и Android.

http://sb.by

 
 
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Приложение CatchUp не будет связано с приложением популярной соцсети, сообщается в блоге Facebook. Приложение призвано упростить обычные телефонные звонки. Оно...
 
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