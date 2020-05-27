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Facebook представил приложение для голосовых звонков
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Приложение CatchUp не будет связано с приложением популярной соцсети, сообщается в блоге Facebook.
Исследования Facebook показали, что одна из главных причин, по которой люди не звонят близким, — боязнь, что друзья или родители могут быть занятыми или им неудобно говорить. CatchUp призван решить эту проблему.
Пока приложение доступно в США на iOS и Android.
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Приложение CatchUp не будет связано с приложением популярной соцсети, сообщается в блоге Facebook. Приложение призвано упростить обычные телефонные звонки. Оно...
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