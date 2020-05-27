Процедура восстановления белорусского гражданства упростится

Источник материала: ОНТ

Восстановить белорусское гражданство можно будет проще и оперативнее – об этом рассказали на заседании рабочей группы парламента по делам белорусов зарубежья.

Речь - о внесении поправок в закон о гражданстве Беларуси – обновленный документ сейчас готовят к первому чтению. Среди предложенных изменений – упрощение процедуры восстановления белорусского гражданства.

Сегодня за рубежом - больше двухсот белорусских диаспор. В прошлом году установлены новые контакты с белорусами в Аргентине, Венгрии, Турции и Швеции. Расширить связи и поддержать своих за границей – задача и на этот год. Как - обсудят на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД. Встреча пройдет в конце 2020 года в расширенном составе.

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