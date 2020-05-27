Подорожают коммуналка и сигареты, а наличные можно будет снять в магазине. Что еще изменится с 1 июня в Беларуси?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Подорожает коммуналка

С самого первого летнего дня увеличатся субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды: с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал.

Подорожание обусловливается плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

С окончанием отопительного сезона на летний период также выросли некоторые тарифы на газ для домов и квартир с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами. Если раньше таким жилищам 1 куб. м обходился в 0,1143 рубля, то сейчас составляет 0,4114 рубля. С началом отопительного сезона тариф составит 0,1190 рубля.

В 2019 году повышать тарифы на ЖКУ решили в 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту и прочее. С 1 июня поднимают цены на услуги теплоснабжения — на 1,1 доллара.

Объявят войну маку и конопле

На протяжении всего лета и до 15 сентября на территории нашей страны правоохранители будут выявлять и уничтожать посевы дикорастущего мака и конопли в рамках программы «Мак».

Сотрудники милиции предупреждают, что выращивание мака или конопли без цели сбыта карается большим штрафом. Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто занимается выращиванием целенаправленно.

Кассовые операции по-новому

С 1 июня организации, подразделения, ИП могут не сдавать наличные деньги в банк в день срока, если сумма в кассе не превышает 2 базовые величины. Нововведение предусмотрено постановлением Правления Нацбанка от 19.03.2019 № 117.

С первого дня лета банки прекратят устанавливать лимиты для ИП и организаций. Будет также упрощен порядок оформления кассовых операций, произойдут изменения в части наличных расчетов между организациями и ИП.

На 5 копеек подорожают некоторые сигареты

С 1 июня в Беларуси не только подорожают, но и появятся новые марки сигарет.

По информации Министерства налогов и сборов Беларуси, Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимет цену на некоторые марки на 5 копеек.

Снять деньги с карты можно будет в магазине

С 5 июня 2020 года наличные деньги держателям банковских карточек могут выдаваться через кассовое оборудование, подключённое к системе контроля кассового оборудования в сельской местности (территория Беларуси, за исключением посёлков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тыс. человек), малых городских поселениях (территория посёлков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой составляет более 2 тыс. человек, но не превышает 10 тыс. человек), территории вне населённых пунктов. Деньги могут выдавать юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги. В рамках одной операции может быть выдано не более 5 базовых величин включительно (сейчас 1 БВ — Br27). С 1 января 2022 г. данной услугой можно будет воспользоваться на остальной территории страны.

Для белорусов откроются морские курорты

Белорусы смогут улететь на берег Адриатического моря в Албанию с 12 июня. Возобновление полётов согласовали принимающие страны. Власти Албании официально подтвердили, что готовы работать с белорусами. Чартеры начнут летать с 12 июня каждый вторник и четверг в аэропорт столицы Албании Тираны, как это и планировалась раньше. Хотя туристический сезон в стране начнётся уже 1 июня для граждан соседних государств и Украины. Для стран-соседок границы Черногории откроются с 1 июня, а для белорусов только с 15 июня. Первые рейсы запланированы на 16, 19 и 20 июня.

Визы в Египет по-новому

Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте вводятся с 1 июня 2020 года. Граждане 46 стран имеют право получать визу на границе, продлить (с 30 дней с возможностью двукратного продления) разрешённый период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многократной визы на пять лет. По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней.

Оператор связи поднимет цены на услуги

Один из крупнейших операторов связи с 1 июня 2019 года на большинстве тарифных планов фиксированной связи обещает увеличить скорость доступа в интернет.

При этом в ряде тарифных планов фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг, то есть вырастет. Для обычных белорусов ежемесячный платеж вырастет в среднем от 1,79% до 6,5%, в зависимости от тарифного плана. Корпоративных клиентов ждет рост стоимости услуг связи в среднем на 5%.

По информации из открытых источников подготовила Виктория Павлюченко.

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