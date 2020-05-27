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Ни одного выпускника БГУ: у 77% глав районов аграрное образование

27.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

77% председателей райисполкомов являются выпускниками четырех основных аграрных вузов Беларуси.

Это Сельскохозяйственная академия в Горках (44 человека), Гродненский государственный аграрный университет (18), Белорусский государственный аграрный технический университет в Минске (16) и Витебская ветеринарная академия (9), сообщает "Свабода". 

Менее четверти всех лидеров пришли в местную политику из других университетов. Большинство из них - выпускники БНТУ. Их шесть.

Семь председателей райисполкомов окончили экономические вузы: трое из Белорусского государственного экономического университета, двое из Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в Гомеле и один из Белорусского коммерческого университета управления.

Еще пять председателей имеют педагогическое образование . Трое из них получили его в Мозырском педагогическом университете. По одному в педагогическом университете им. Максима Танка в Минске и в Витебском государственном университете.

Остальные университеты являются техническими и энергетическими. Есть один председатель - бывший военный и один - бывший сотрудник милиции.


Среди всех председателей нет ни одного выпускника Белорусского государственного университета - крупнейшего и наиболее престижного университета в стране.

57% председателей райисполкомов окончили Академию управления при президенте. 

Там есть специальные специальности для чиновников. Это называется «переподготовка как часть государственного заказа». Курсы длятся от полутора до двух лет. Вступительные экзамены проводятся устно. Дистанционное обучение. То есть, чиновники должны появляться лично всего несколько раз за весь период обучения.

В то же время нет ни одного председателя исполкома, у которого Академия управления была бы первым местом обучения.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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77% председателей райисполкомов являются выпускниками четырех основных аграрных вузов Беларуси.
 
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