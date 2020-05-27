ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов

Реестр адресов Беларуси пополнился новой информацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Национальное кадастровое агентство добавило в реестр адреса капитальных строений, которые были выявлены при проведении переписи населения в 2019 году. Таким образом, он пополнился более чем на 9 тыс. объектов. Кроме того, в реестр недавно были добавлены 484 977 адресов изолированных жилых помещений. Эти данные специалисты НКА получили из регистра недвижимости.

Реестр адресов входит в число формируемых в системе Госкомимущества ресурсов и систем (спутниковая система высокоточного позиционирования, единый ресурс данных дистанционного зондирования Земли, земельно-информационная система Беларуси, Единый реестр госимущества), являющихся базисом и эффективным инструментом управления земельными ресурсами и недвижимостью. Эти ресурсы также служат для развития иных сфер национальной экономики, обеспечения обороноспособности, безопасности страны, и их востребованность неуклонно растет. В частности, информация реестра адресов в части жилой недвижимости важна для полноценного внедрения регистра населения.

«Госкомимущество продолжит совершенствовать функционал информационных ресурсов и систем, принимать меры для их надежного функционирования в круглосуточном режиме, а также расширять сферы применения и актуализировать содержащиеся в них данные», — отметили в пресс-службе.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реестр адресов Беларуси пополнился новой информацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Национальное кадастровое агентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Смолевичского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика