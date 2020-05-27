|
Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Реестр адресов Беларуси пополнился новой информацией, сообщили
Национальное кадастровое агентство добавило в реестр адреса капитальных строений, которые были выявлены при проведении переписи населения в 2019 году. Таким образом, он пополнился более чем на 9 тыс. объектов. Кроме того, в реестр недавно были добавлены 484 977 адресов изолированных жилых помещений. Эти данные специалисты НКА получили из регистра недвижимости.
Реестр адресов входит в число формируемых в системе Госкомимущества ресурсов и систем (спутниковая система высокоточного позиционирования, единый ресурс данных дистанционного зондирования Земли, земельно-информационная система Беларуси, Единый реестр
«Госкомимущество продолжит совершенствовать функционал информационных ресурсов и систем, принимать меры для их надежного функционирования в круглосуточном режиме, а также расширять сферы применения и актуализировать содержащиеся в них данные», — отметили в пресс-службе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реестр адресов Беларуси пополнился новой информацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Национальное кадастровое агентство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)