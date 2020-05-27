Реестр адресов Беларуси пополнился более чем на 9 тыс. объектов

Источник материала: Вороновская газета





Реестр адресов Беларуси пополнился новой информацией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Национальное кадастровое агентство добавило в реестр адреса капитальных строений, которые были выявлены при проведении переписи населения в 2019 году. Таким образом, он пополнился более чем на 9 тыс. объектов. Кроме того, в реестр недавно были добавлены 484 977 адресов изолированных жилых помещений. Эти данные специалисты НКА получили из регистра недвижимости.

Реестр адресов входит в число формируемых в системе Госкомимущества ресурсов и систем (спутниковая система высокоточного позиционирования, единый ресурс данных дистанционного зондирования Земли, земельно-информационная система Беларуси, Единый реестр госимущества ), являющихся базисом и эффективным инструментом управления земельными ресурсами и недвижимостью. Эти ресурсы также служат для развития иных сфер национальной экономики, обеспечения обороноспособности, безопасности страны, и их востребованность неуклонно растет. В частности, информация реестра адресов в части жилой недвижимости важна для полноценного внедрения регистра населения.

«Госкомимущество продолжит совершенствовать функционал информационных ресурсов и систем, принимать меры для их надежного функционирования в круглосуточном режиме, а также расширять сферы применения и актуализировать содержащиеся в них данные», — отметили в пресс-службе.

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