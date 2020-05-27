Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Смолевичского района
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Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Смолевичского района
27.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Смолевичского района
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Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Смолевичского района Сообщение Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на...
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