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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам второй день подряд

27.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в среду 27 мая завершились ростом курсов всех основных валют. Стоимость валютной корзины подскочила на 0,45% до максимума за 43 дня.

Курс доллара вырос на 0,0070 BYN до 2,4090 BYN/USD. Доллар дорожает уже четвёртый день подряд, но с начала мая его курс снизился на 0,0053 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0165 BYN до 2,6425 BYN/EUR это максимальное значение за последние 12 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0157 BYN до 3,3935 BYN/100 RUB. Это позволило рублю с максимума за 49 дней взлететь до максимума за 90 дней.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей выросла уже на 0,0747 BYN.

Центробанк России

За полчаса до полудня на Московской бирже средневзвешенный курс доллара снизился всего на 8 копеек 71,0635 российских рублей, а курс евро вырос на 15 копеек до 77,94 российских рублей.

Обе валюты находятся вблизи минимума за 2,5 месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в среду 27 мая завершились ростом курсов всех основных валют. Стоимость валютной корзины подскочила на 0,45% до максимума за 43 дня.
 
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