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Завораживающую грозовую тучу сняли на видео в США. Посмотрите, как она выглядит

27.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полуостров Флорида известен своими грозами, которые здесь возникают чаще, чем где-либо в США. Это происходит благодаря форме самого полуострова и океаническим воздушным потоком. Жители штата могут часто наблюдать завораживающие грозовые тучи. Вы когда-нибудь наблюдали что-то похожее в Беларуси?

 
 
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