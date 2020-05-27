Завораживающую грозовую тучу сняли на видео в США. Посмотрите, как она выглядит

Источник материала: Tut.by

Полуостров Флорида известен своими грозами, которые здесь возникают чаще, чем где-либо в США. Это происходит благодаря форме самого полуострова и океаническим воздушным потоком. Жители штата могут часто наблюдать завораживающие грозовые тучи. Вы когда-нибудь наблюдали что-то похожее в Беларуси?