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В Борисово установлены стационарные камеры контроля скорости - там ограничение в 60 км/ч
27.05.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На 60 километре автомобильной дороги М1/Е30 «Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки)» в деревне Борисово (слева и справа) работает два новых стационарных датчика контроля скорости.
Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.
ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.
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На 60 километре автомобильной дороги М1/Е30 «Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки)» в деревне Борисово (слева и справа) работает два новых стационарных...
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