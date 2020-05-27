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На Якубовского 25-летний пешеход попал под колеса Volvo
27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня ночью на улице Якубовского автомобиль Volvo S80
За рулем машины находился 27-летний житель деревни Кузовино.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Фото – mogilev.mvd.gov.by
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Сегодня ночью на улице Якубовского автомобиль Volvo S80 сбил 25-летнего жителя Горок на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем машины находился 27-летний...
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