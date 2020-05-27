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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
Источник материала: ОНТ
27 мая в Барселоне (Испания) был задержан один из самых разыскиваемых преступников Великобритании, на которого имелся европейский ордер на арест за причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Об этом
Отмечается, что инциденты, за которые арестован британец, произошли в 2015 году.
Испанская полиция начала расследование, когда стало известно о том, что разыскиваемый может быть в Барселоне. Вскоре было установлено, где живет преступник. Задержание производил отряд специального назначения Национальной полиции.
Предположительно, задержанного экстрадируют в Великобританию.
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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27 мая в Барселоне (Испания) был задержан один из самых разыскиваемых преступников Великобритании, на которого имелся европейский ордер на арест за причинение...
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