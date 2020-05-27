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«Бавария» обыграла «Боруссию» из Дортмунда в чемпионате Германии по футболу

27.05.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бавария» обыграла «Боруссию» из Дортмунда в чемпионате Германии по футболу

Центральная игра тура, которая во многом разрешила чемпионскую интригу — в футбольной Бундеслиге сыграли «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. 

Итоговый счет поединка – 1:0 в пользу гостей из Мюнхена. Победу Баварии принес точный удар полузащитника Йосуа Киммиха. Он отличился на 43-й минуте. Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера этот матч стал 400-м в Бундеслиге. После этой встречи «Бавария» набрала 64 очка и лидирует в турнирной таблице. «Боруссия» по-прежнему вторая и отстает уже на 7 пунктов.

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Центральная игра тура, которая во многом разрешила чемпионскую интригу — в футбольной Бундеслиге сыграли «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.  Итоговый счет...
 
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