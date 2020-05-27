Сезон НХЛ будет возобновлен матчами Кубка Стэнли

Источник материала: ОНТ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон в НХЛ будет возобновлён.

Регулярный чемпионат завершён досрочно, а вот в плей-офф Кубка Стэнли выступят 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

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