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Сезон НХЛ будет возобновлен матчами Кубка Стэнли

27.05.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон НХЛ будет возобновлен матчами Кубка Стэнли

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон в НХЛ будет возобновлён. 

Регулярный чемпионат завершён досрочно, а вот в плей-офф Кубка Стэнли выступят 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

 

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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон в НХЛ будет возобновлён.  Регулярный чемпионат завершён досрочно, а вот в плей-офф Кубка...
 
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