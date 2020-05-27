БелАЗ хочет изготовить 90-тонный электросамосвал

"В ближайшие месяцы наши конструкторы планируют изготовить образец самосвала в классе 90 т на электрических батареях. Договор с южнокорейским производителем батарей и соглашение на специальные сопутствующие системы заключены, комплектующие прибывают, так что вскоре начнется закладка этой машины", - рассказали в пресс-службе.





По словам начальника бюро компоновки научно-технического центра управления главного конструктора ОАО "БЕЛАЗ" Александра Насковца, фактически это первая разработка в мире.





"До нас такой разработкой занималась небольшая компания в Швейцарии, которая представила самосвал грузоподъемностью 60 т, а 90-тонник еще никто не делал. Мы решили реализовать проект первыми, так как это будущее. Сейчас все идет к зеленым технологиям, и многие производители карьерной техники уже работают над ними", - сказал он.





Эта техника востребована в регионах, где ощутима большая разница между стоимостью дизельного топлива и электроэнергии.





"Там, где нет своего топлива, а только привозное, - оно получается очень дорогим, а рядом стоит электростанция, гидроэлектростанция, где киловатт-часы практически бесплатные", - отметил Александр Насковец.





Использование электросамосвалов позволит горнодобывающим предприятиям экономить за счет разницы цен на топливо и электричество. "Если взять Якутию, где в России самая большая дельта между ценой на топливо и ценой на электричество, за 10 лет эксплуатации такой карьерный электросамосвал может сэкономить до $3 млн", - отметил он.





Время работы самосвала без подзарядки зависит от условий его использования. "Если он будет возить груз вниз с горы, то зарядки хватит на 8 часов, если вверх - на 2 часа. Зарядка достаточно быстрая, около 20-30 минут требуется для полного комплекта батарей на карьерный самосвал, а это 765 кВт/ч", - пояснил Александр Насковец.





БЕЛАЗ ведет переговоры с несколькими производителями зарядных устройств из Беларуси, Швеции и Канады.







