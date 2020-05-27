Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси расширяются возможности использования банковских карточек и усиливается защита интересов их держателей. Соответствующие меры предусмотрены постановлением Правления Национального банка от 18 мая № 155, сообщили в Нацбанке.

Документ позволяет банкам-эквайерам и организациям торговли (сервиса) включать в договор порядок и условия выдачи наличных держателям карточек в организациях торговли (сервиса). Выдача может осуществляться в организациях торговли и сервиса, расположенных на селе, в малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов.

С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться по всей стране.

Выдавать наличные деньги в организациях торговли (сервиса) будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной доступной суммы денег на счете, доступ к которому обеспечивается карточкой, а также достаточной для выдачи суммы наличных денег, которая может быть произведена через кассу.

Постановление также урегулировало вопрос отражения по счету операции в белорусских рублях при использовании карточки, расчет по которой осуществляется при участии иностранного банка. Например, безналичную плату за услугу Яндекс.Такси, Uber или плату за товар, работу, услугу, реализуемую в организации за пределами Беларуси, цена на которые выражена в белорусских рублях.

Теперь все операции в белорусских рублях будут отражаться по счету, доступ к которому обеспечивается карточкой, в белорусских рублях в сумме, равной цене товара, работы, услуги, без учета курсовых разниц, возникающих при расчетах по таким операциям за счет участия в цепочке расчета иностранного банка.

Вводятся дополнительные требования к банку-эмитенту, чтобы обеспечить полноту и своевременность доведения информации, связанной с оказанием банковских услуг.

Так, в случае изменения «чувствительных» условий договора об использовании карточки (перечень или размеры вознаграждений с клиента), и наличия обязанности в банке-эмитенте уведомлять клиента о таких изменениях с использованием только электронных каналов информирования вводится требование об уведомлении клиента о таких изменениях с использованием индивидуального электронного канала информирования (SMS, push-уведомление, сообщение через мессенджеры, электронную почту, интернет-банкинг, мобильный банкинг), повышающего вероятность доведения информации непосредственно до клиента.

Чтобы обеспечить реализацию права клиента на возврат денег за операции, не санкционированные им, вводится требование о бесплатной подаче и рассмотрении заявления держателя карточки банком-эмитентом в случае покрытия клиенту списанных денег по операциям, не санкционированным им.