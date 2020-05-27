Знали, что за поездки на «Яндекс.Такси» и Uber брали больше, чем по приложению? Есть новости

Источник материала: KYKY

Еще в прошлом году пользователи «Яндекс.Такси» заметили, что за поездки с карт-счета временами списывали больше, чем указывалось в приложении. На эту любопытную особенность обратил внимание читатель «Онлайнера».

Тогда Альфа-Банк отвечал, что подобные расхождения связаны с курсовыми разницами. Мол, списание за услуги «Яндекс.Такси» инициируется с территории Нидерландов, а такие операции проходят последовательность конверсий BYN – USD – BYN. Итоговая сумма меняется, и разница в зависимости от поездок могла колебаться от 15-20 копеек до одного рубля.

Теперь этот вопрос решен, пишет dev.by. Нацбанк постановил , что пользователи Uber и «Яндекс.Такси» должны отдавать за поездки сумму в беларуских рублях без учета курсовых разниц.

Как сказано в документе, «все операции в беларуских рублях будут отражаться по счету, доступ к которому обеспечивается карточкой, в сумме, которая равна цене товара, работы, услуги. Причем, без учета курсовых разниц, возникающих при расчетах по таким операциям за счет участия в цепочке расчета иностранного банка».