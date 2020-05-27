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Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

27.05.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. ВВП Франции во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом снизится примерно на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

Такие данные приводит национальный статистический институт. Благодаря тому, что Франция уже отменила некоторые карантинные меры, прогноз экономической ситуации немного улучшился. Тем не менее, к нормальному состоянию экономика страны не сможет вернуться еще несколько месяцев.

Ожидается снижение ВВП Франции примерно на 20%

Рабочие места потеряли сотни граждан, что привело к значительному снижению потребительского спроса и спаду деловой активности в стране.

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Новости Франции. ВВП Франции во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом снизится примерно на 20 %, сообщили в программе Новости «24...
 
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