Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Источник материала: ОНТ

Биологи из Великобритании обнаружили, что шимпанзе во время общения делают движения губами, которые по ритму совпадают с речью человека. Исследование ученых предполагает, что в этом заложен ответ на вопрос, как появилась человеческая речь. Результаты опубликованы в Biology Letters.

Биологи давно заняты поисками зачатков речи у приматов. Предыдущие исследования были акцентированы на изучении звуков, которые издают человекоподобные животные. Авторы новой научной работы сосредоточились на движении губ обезьян.

Известно, что во всем мире люди во время разговора открывают рот от двух до семи раз в секунду, а каждый цикл соответствует слогу. В мимике лица и жестах макак, шимпанзе и орангутангов также наблюдается определенная ритмичность.

Ученые сравнивали видеозаписи из четырех популяций шимпанзе Pan troglodytes: двух из зоопарков Германии и Великобритании, а также двух диких из Уганды. Так исследователи выяснили, что губы приматов двигаются со средним ритмом четыре «слога» в секунду. Ритм у отдельных животных иногда различался вдвое. Также биологи не заметили существенных различий в скорости движения губ между популяциями в зоопарках и дикими обезьянами.

Авторы заявляют, что «причмокивания» губами у обезьян являются аналогом речи и помогают животным привлекать внимание и передавать эмоции и информацию.

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