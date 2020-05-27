ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи

27.05.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Биологи из Великобритании обнаружили, что шимпанзе во время общения делают движения губами, которые по ритму совпадают с речью человека. Исследование ученых предполагает, что в этом заложен ответ на вопрос, как появилась человеческая речь. Результаты опубликованы в Biology Letters.

Биологи давно заняты поисками зачатков речи у приматов. Предыдущие исследования были акцентированы на изучении звуков, которые издают человекоподобные животные. Авторы новой научной работы сосредоточились на движении губ обезьян.

Известно, что во всем мире люди во время разговора открывают рот от двух до семи раз в секунду, а каждый цикл соответствует слогу. В мимике лица и жестах макак, шимпанзе и орангутангов также наблюдается определенная ритмичность.

Ученые сравнивали видеозаписи из четырех популяций шимпанзе Pan troglodytes: двух из зоопарков Германии и Великобритании, а также двух диких из Уганды. Так исследователи выяснили, что губы приматов двигаются со средним ритмом четыре «слога» в секунду. Ритм у отдельных животных иногда различался вдвое. Также биологи не заметили существенных различий в скорости движения губ между популяциями в зоопарках и дикими обезьянами.

Авторы заявляют, что «причмокивания» губами у обезьян являются аналогом речи и помогают животным привлекать внимание и передавать эмоции и информацию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биологи из Великобритании обнаружили, что шимпанзе во время общения делают движения губами, которые по ритму совпадают с речью человека. Исследование ученых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турция с июня возобновляет авиасообщение с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика