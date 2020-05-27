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Всемирный банк: ВВП Беларуси в 2020 году сократится на четыре процента

27.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экономику Беларуси ждет самая большая рецессия за 25 лет. Об этом говорится в представленном 26 мая обзоре Всемирного банка по Беларуси.

Согласно обновленному прогнозу, ВВП Беларуси в 2020 году сократится на 4% к уровню прошлого года, а инфляция в годовом выражении составит 8,4%. При этом дефицит счета текущих операций составит 5,8% ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 3,1% ВВП.

По расчетам экспертов ВБ, госдолг Беларуси (в расширенном определении) за 2020 год вырастет до 55,2% ВВП (с 43,7% ВВП в 2019 году). В докладе отмечено: «Структура государственного долга создает валютный риск для государственных финансов. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в иностранной валюте».

Помимо пандемии, негативно сказавшейся на экономике Беларуси и ее основных торговых партнеров, постсоветская республика переживает шокирующее падение цен на нефть. В докладе также сказано, что официальному Минску сложнее обслуживать свой долг.

По информации ВБ, в 2020 году на долю России придется 43% от общего объема выплат белорусского госдолга, и 26% — на долю Китая. При этом низкий уровень ликвидности ЗВР Беларуси продолжают снижаться, пишет regnum.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономику Беларуси ждет самая большая рецессия за 25 лет. Об этом говорится в представленном 26 мая обзоре Всемирного банка по Беларуси.
 
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