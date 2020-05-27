Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в ноябре

Источник материала: ОНТ

Европейский союз дзюдо утвердил новые даты проведения континентального первенства в этом году.

Соревнования пройдут в Праге с 8 по 10 ноября. Также подтверждено, что турнир сохранит квалификационный статус к Играм в Токио. Чемпионат Европы планировался на первые числа мая. Из белорусов на континентальных первенствах чаще всех побеждал Виталий Песняк, на счету которого три золотые награды. Дважды турнир выигрывала лидер национальной сборной Марина Слуцкая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram