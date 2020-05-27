Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым года в СНГ

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Магистрантка ФМО БГУ Дарья Пономарева признана «Лучшим молодым ученым — 2020» в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.



Фото: пресс-служба БГУ

Ее научная работа «К вопросу о возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС» признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей «I Международное книжное издание» с присвоением международного кода ISBN. Дарью Пономареву наградили дипломом I степени и нагрудным знаком «Молодой ученый-2020» СНГ за вклад в развитие науки и образования.

Научным руководителем магистрантки выступила доцент кафедры международного частного и европейского права ФМО БГУ Наталья Маскаева.

Всего участниками международного проекта «Молодой ученый — 2020» стали около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ.

Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации «Общенациональное движения „Бобек“».

Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и Ассоциации «Общенациональное движение „Бобек“» (Казахстан).