ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Евросоюз утвердил беларусам визы по 35 евро. Куда можно дёшево улететь этим летом

27.05.2020 16:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое снизит цену на шенгенские визы до 35 евро. Оно вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщил TUT.by со ссылкой на пресс-службу европейского органа.

Соглашение Беларуси и ЕС об упрощении выдачи виз также увеличивает срок пребывания в два раза – до 180 дней в году. При этом ожидается, что страны Евросоюза станут выдавать беларусам больше долгосрочных виз.

Несмотря на то, что пандемия никуда пока не ушла, робко появляется информация о скором открытии границ стран шенгенской зоны для путешественников. TUT.by прикинул, на что могут рассчитывать беларусы с визами по 35 евро этим летом:

  • Греция: по предварительной информации, беларусы смогут увидеть греческое побережье уже 1 июля.
  • Италия: скорее всего, беларусов начнут пускать в страну с 15 июня.
  • Испания: власти намерены разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля, но пока не до конца ясно, о туристах из каких государств идет речь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое снизит цену на шенгенские визы до 35 евро. Оно вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщил TUT.by со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Десятки тысяч человек попали в «пенсионную ловушку». Минтруда нашло решение, но от него отказались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика