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Евросоюз утвердил беларусам визы по 35 евро. Куда можно дёшево улететь этим летом
Источник материала: KYKY>
Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое снизит цену на шенгенские визы до 35 евро. Оно вступит в силу 1 июля 2020 года,
Соглашение Беларуси и ЕС об упрощении выдачи виз также увеличивает срок пребывания в два раза – до 180 дней в году. При этом ожидается, что страны Евросоюза станут выдавать беларусам больше долгосрочных виз.
Несмотря на то, что пандемия никуда пока не ушла, робко появляется информация о скором открытии границ стран шенгенской зоны для путешественников. TUT.by
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Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое снизит цену на шенгенские визы до 35 евро. Оно вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщил TUT.by со ссылкой...
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