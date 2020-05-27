Евросоюз утвердил беларусам визы по 35 евро. Куда можно дёшево улететь этим летом

Источник материала: KYKY

Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, которое снизит цену на шенгенские визы до 35 евро. Оно вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщил TUT.by со ссылкой на пресс-службу европейского органа.

Соглашение Беларуси и ЕС об упрощении выдачи виз также увеличивает срок пребывания в два раза – до 180 дней в году. При этом ожидается, что страны Евросоюза станут выдавать беларусам больше долгосрочных виз.

Несмотря на то, что пандемия никуда пока не ушла, робко появляется информация о скором открытии границ стран шенгенской зоны для путешественников. TUT.by прикинул , на что могут рассчитывать беларусы с визами по 35 евро этим летом:

Греция: по предварительной информации, беларусы смогут увидеть греческое побережье уже 1 июля.

Италия: скорее всего, беларусов начнут пускать в страну с 15 июня.

Испания: власти намерены разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля, но пока не до конца ясно, о туристах из каких государств идет речь.