Стартовал семейный смотр-конкурс “Я б в спасатели пошел!”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский РОЧС объявляет старт смотра-конкурса “Я б в спасатели пошел!”. До 29 мая в смотре-конкурсе могут принять участие семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.



Смотр проходит в двух возрастных категориях:

младшая категория – от 2 до 5 лет;

средняя категория – от 6 до 11 лет.

Смотр проводится в двух номинациях:

детский костюм спасателей /младшая и средняя категория/;

детская техника спасателей (детские коляски, двух и трехколесные велосипеды, педальные автомобили) /младшая категория/.

Участникам необходимо направить в Несвижское РОЧС заявку на участие и видеопрезентацию своей работы. Заявки присылаются на электронную почту nesvizh112pro@mail.ru .

Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ»