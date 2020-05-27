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Стартовал семейный смотр-конкурс “Я б в спасатели пошел!”

27.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский РОЧС объявляет старт смотра-конкурса “Я б в спасатели пошел!”. До 29 мая в смотре-конкурсе могут принять участие семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Стартовал семейный смотр-конкурс “Я б в спасатели пошел!”
Смотр проходит в двух возрастных категориях:
младшая категория – от 2 до 5 лет;
средняя категория – от 6 до 11 лет.

Смотр проводится в двух номинациях:
детский костюм спасателей /младшая и средняя категория/;
детская техника спасателей (детские коляски, двух и трехколесные велосипеды, педальные автомобили) /младшая категория/.

Участникам необходимо направить в Несвижское РОЧС заявку на участие и видеопрезентацию своей работы. Заявки присылаются на электронную почту nesvizh112pro@mail.ru.

Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ»


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Несвижский РОЧС объявляет старт смотра-конкурса “Я б в спасатели пошел!”. До 29 мая в смотре-конкурсе могут принять участие семьи с
 
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