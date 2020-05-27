Стартовал семейный смотр-конкурс “Я б в спасатели пошел!”

Несвижский РОЧС объявляет старт смотра-конкурса “Я б в спасатели пошел!”. До 29 мая в смотре-конкурсе могут принять участие семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Смотр проходит в двух возрастных категориях:
младшая категория – от 2 до 5 лет;
средняя категория – от 6 до 11 лет.
Смотр проводится в двух номинациях:
детский костюм спасателей /младшая и средняя категория/;
детская техника спасателей (детские коляски, двух и трехколесные велосипеды, педальные автомобили) /младшая категория/.
Участникам необходимо направить в Несвижское РОЧС заявку на участие и видеопрезентацию своей работы. Заявки присылаются на электронную почту
Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ»