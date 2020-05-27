Появились свежие фото строительства «Родового гнезда» Олексина на Минском море

Источник материала: Tut.by

Сегодня в телеграм-канале « МотолькоПомоги » появились свежие фото семейной резиденции «Родовое гнездо», которую строит на Минском море хозяин «Табакерок» Алексей Олексин . Смотрите, как все это дело выглядит.





Земельный участок на Минском море площадью 3,8 гектара был выделен Алексею Олексину в сентябре 2018 года по решению Миноблисполкома. Земля досталась бизнесмену не в собственность, а в аренду на 99 лет. Размер годовой платы — 1 185,79 рубля.



Участки Олексина возле Минского моря. Нижний слева — тот, что выделили под строительство семейной усадьбы.

Изображение: скриншот с yandex.by

Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо». На соседних участках также находятся объекты, принадлежащие Олексину, — база отдыха «Сябры» и стрелковый комплекс.

Строительство «Родового гнезда» началось в прошлом году, а сегодня это место выглядит так:









Источник, знакомый с ходом строительства объекта, рассказал, что на выделенном участке бизнесмен строит усадьбу со СПА-комплексом и гаражом.





По словам собеседника, на участке будет размещаться жилой дом площадью около тысячи квадратных метров, с несколькими террасами. Напротив дома — гараж площадью около 500 квадратных метров. В нем предусмотрены места под хранение машин, снегоходов, водных мотоциклов и лодок. В этом же здании будет и помещение для персонала, с душевыми и столовой. Видоизменяется и прибрежная зона. Она, при этом, должна быть не закрытой, а общедоступной.

















Заказчиком строительства выступает ООО «Эково». Эта компания проектировала стрелковый комплекс, расположенный по соседству с новым участком бизнесмена. Не исключено, что новое строительство станет продолжением гостинично-ресторанного и стрелкового комплекса «Сябры».