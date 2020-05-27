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Появились свежие фото строительства «Родового гнезда» Олексина на Минском море
Источник материала: Tut.by
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Земельный участок на Минском море площадью 3,8 гектара
Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо». На соседних участках также находятся объекты, принадлежащие Олексину, — база отдыха «Сябры» и стрелковый комплекс.
Строительство «Родового гнезда» началось в прошлом году, а сегодня это место выглядит так:
Источник, знакомый с ходом строительства объекта, рассказал, что на выделенном участке бизнесмен строит усадьбу со СПА-комплексом и гаражом.
По словам собеседника, на участке будет размещаться жилой дом площадью около тысячи квадратных метров, с несколькими террасами. Напротив дома — гараж площадью около 500 квадратных метров. В нем предусмотрены места под хранение машин, снегоходов, водных мотоциклов и лодок. В этом же здании будет и помещение для персонала, с душевыми и столовой. Видоизменяется и прибрежная зона. Она, при этом, должна быть не закрытой, а общедоступной.
Заказчиком строительства выступает ООО «Эково». Эта компания проектировала стрелковый комплекс, расположенный по соседству с новым участком бизнесмена. Не исключено, что новое строительство станет продолжением гостинично-ресторанного и стрелкового комплекса «Сябры».
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Работы идут на участке в 3,8 гектара.
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