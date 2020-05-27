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Появились свежие фото строительства «Родового гнезда» Олексина на Минском море

27.05.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появились свежие фото семейной резиденции «Родовое гнездо», которую строит на Минском море хозяин «Табакерок» Алексей Олексин. Смотрите, как все это дело выглядит.


Земельный участок на Минском море площадью 3,8 гектара был выделен Алексею Олексину в сентябре 2018 года по решению Миноблисполкома. Земля досталась бизнесмену не в собственность, а в аренду на 99 лет. Размер годовой платы — 1 185,79 рубля.


Участки Олексина возле Минского моря. Нижний слева — тот, что выделили под строительство семейной усадьбы.
Изображение: скриншот с yandex.by

Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо». На соседних участках также находятся объекты, принадлежащие Олексину, — база отдыха «Сябры» и стрелковый комплекс.

Строительство «Родового гнезда» началось в прошлом году, а сегодня это место выглядит так:



Источник, знакомый с ходом строительства объекта, рассказал, что на выделенном участке бизнесмен строит усадьбу со СПА-комплексом и гаражом.


По словам собеседника, на участке будет размещаться жилой дом площадью около тысячи квадратных метров, с несколькими террасами. Напротив дома — гараж площадью около 500 квадратных метров. В нем предусмотрены места под хранение машин, снегоходов, водных мотоциклов и лодок. В этом же здании будет и помещение для персонала, с душевыми и столовой. Видоизменяется и прибрежная зона. Она, при этом, должна быть не закрытой, а общедоступной.







Заказчиком строительства выступает ООО «Эково». Эта компания проектировала стрелковый комплекс, расположенный по соседству с новым участком бизнесмена. Не исключено, что новое строительство станет продолжением гостинично-ресторанного и стрелкового комплекса «Сябры».

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