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При покосе газона работники забросали машину травой, а мойку не оплатили: «Дорого»

27.05.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Сегодня трава на кузове, а завтра из-под косы камень в машину прилетит?», — негодует минчанка Татьяна, Skoda которой после покоса газона во дворе оказалась залеплена травой. Водитель нашла исполнителя работ, который обещал компенсировать мойку, но денег не дождалась.


Фото с сайта pixabay.com

— Перед выходными помыла свою Skoda Fabia и припарковала по ПДД во дворе своего дома в Малиновке. В пятницу, 22 мая, уехала на дачу. В воскресенье возвращаюсь и вижу: кузов авто облеплен скошенной травой, — рассказала AUTO.TUT.BY минчанка Татьяна.

Женщина выяснила, что работы по благоустройству выполняли сотрудники ООО «Комфорттехносервис».

— Позвонила директору этой фирмы. Он был недоволен моей жалобой, даже не извинился за своих работников. Но предложил выход: помойте машину, предоставьте чек, расходы будут компенсированы.


На автомойке Татьяна заказала услугу за 22 рубля. В нее входило: мойка кузова, нанесение жидкого полимера, сушка, обработка (чернение) шин. Чек водитель сбросила директору ООО в вайбер. Параллельно отметила: оплатите 17 рублей, так как пять рублей стоила мойка ковриков.

— Однако, директор фирмы сказал, что это очень дорого. Мол, надо было мне за 10 рублей мойку заказать — лишь сбить траву с кузова. Я возмутилась: почему я должна мыть авто не так, как привыкла это делать — с сушкой и воском? Опять же, расходы на топливо, потраченное время.

В итоге, фирма не компенсировала Татьяне ни копейки за сделанную мойку. Решить ситуацию она попыталась через Минские городское жилищное хозяйство, там ответили чтобы автомобилистка обращалась в суд.


— Сейчас я боюсь оставлять машину во дворе. Ведь получается, что нет страховки от того, что из-под косы в авто прилетит камень и повредит кузов или разобьет стекло. Хотя на сайте Мингорисполкома была информация, что о покосе жильцов домов будут предупреждать объявлениями.

— Даже на этой автомойке, куда обращалась автомобилистка есть мойка за 10 рублей, почему женщина не заказала ее, а подороже? К тому же за выплатой денег ей надо обратиться к нам с заявлением, а иначе как мы проведем этот платеж по бухгалтерии? — объяснили ситуацию AUTO.TUT.BY в ООО «Комфорттехносервис».

На фирме сообщили, что жалоб, подобных тем, что заявила Татьяна, к ним поступает очень мало — «все же понимают, что для них делают». К тому же о предстоящем покосе они всегда оповещают жильцов.

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Теги: Минск
 
 
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«Сегодня трава на кузове, а завтра из-под косы камень в машину прилетит?», - негодует минчанка Татьяна, Skoda которой после покоса газона во дворе оказалась залеплена...
 
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