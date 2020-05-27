"Весь процесс судья "мычал" в маску". Оппозиция обжалует свое невключение в избиркомы

В итоге после четырех часов судебного заседания суд отказал в удовлетворении жалобы.





Напомним, по всей стране от оппозиционных политических партий в состав территориальных избирательных комиссий включили только двух человек: представителя БНФ в Витебскую областную комиссию и представителя БСДП “Грамада” в одну из районных комиссий.





Всего по стране в состав 153 территориальных комиссий вошло 1989 человек. Таким образом, оппозиция составляет 0,1% от общего числа членов территориальных избирательных комиссий.





Мониторинг заседания осуществлял наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Алексей Лойко. Как проходил суд?

Процесс по-белорусски

Заседание вёл судья А. Бычко. Прокуратуру города Минска представляла прокурорка Е. Дробышевская. Представители Минского горисполкома и совета депутатов в заседание не явились, прислали ходатайство о том, чтобы жалобу рассматривали в их отсутствие. БСДП «Грамада» представлял заместитель председателя Алексей Сигаев и Л. Волкова.





Наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" отметил, что судья вёл процесс по-белорусски:





"При этом произносил три слова по-русски, выдерживал паузу, затем пытался перевести эти три слова на белорусский язык, порой безуспешно. Весь процесс судья фактически что-то "мычал" в маску, что делало мониторинг процесса очень затруднительным".





Суд лишил заявителя в полной мере знакомиться с материалами дела

Сразу представитель "Грамады" отметил, что у него не было возможности полноценно ознакомиться с материалами, представленными в суд Минским горисполкомом и советом депутатов. Судья запретил ему делать фото и видео в ходе ознакомления с материалами дела.





Наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Алексей Лойко заметил, что данный подход противоречит Гражданско-процессуальному кодексу, поскольку лишает возможности процессуального оппонента выстраивать правовую позицию в судебном заседании исходя из материалов, представленных второй стороной.





"Согласно ч.1 ст.56 ГПК юридически заинтересованные в исходе дела лица имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных документов, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам судопроизводства по делу, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять свои доводы и соображения, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц", — отмечает Алексей Лойко.





Представитель "Грамады" заявил отвод судье

После того как судья отказал в самом начале заседания в возможности делать фото и выписки при ознакомлении с материалами дела, Алексей Сигаев заявил отвод судье. Он обосновал это тем, что председательствующий по делу судья при отказе не сослался на норму закона, которая позволяет ему лишить возможности сторону по делу сделать копии или выписку из материалов, представленных заинтересованной стороной. Прокурорка Дробышевская выступила против отвода судье, поскольку такое основание для отвода не предусмотрено ГПК.





После 15 минут пребывания судьи в совещательной комнате он принял решение отказать в отводе и обосновал это позицией прокурора.





После возобновления процесса Алексей Сигаев потребовал вызова представителей Минского горисполкома и Президиума совета депутатов. Прокурорка выступила против, поскольку эта сторона по делу подала ходатайство о рассмотрении жалобы без её участия. Рассмотрение жалобы, по мнению судьи, в отсутствие заинтересованной стороны не противоречит требованиям законодательства.





Отвод прокурорке

Зампредседатель "Грамады" Алексей Сигаев позже заявил отвод и прокурорке Дробышевской в связи с тем, что её участие в заседании в сложившейся сложной эпидемиологической обстановке создаёт риск для участников процесса. А все потому, что она не может громко разговаривать и у неё заложен нос. Судья на месте принял решение отклонить отвод, поскольку для этого "отсутствуют законные основания".





Какие еще претензии были у "Грамады"?

Основные претензии у Алексея Сигаева, помимо невозможности сделать копию материалов, представленных государственными органами, вызвали еще несколько обстоятельств.





При ознакомлении с документами о выдвижении в члены от Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Сигаев обратил внимание на юридический адрес "ул. Короля, 4". Он сомневался, что организация зарегистрирована в органах юстиции без указания номера помещения.





Представитель «Грамады» также обратил внимание суда на то, что в протоколе выдвижения члена данной организации в Мингоризбирком не указано количество членов выборного органа, как и не указан сам орган, который выдвинул своего члена в комиссию. 19 мая при формировании Минской городской комиссии по выборам Президента в неё вошла председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных семей» Татьяна Кравченко.









Минская организационная структура ОО «Белорусская ассоциация врачей» в качестве юридического адреса указала "ул. Р.Люксембург, 110" без указания помещения. Сигаев обратил внимание суда на то, что по данному адресу расположена 4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко, при этом не понятно, почему на документах о выдвижении стоит печать 1-ой городской клинической больницы, главный врач которой возглавил Минскую городскую комиссию по выборам Президента.





В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы на решение Минского городского исполнительного комитета и Президиума Минского городского совета депутатов о не включении заместителя председателя партии Алексея Сигаева при формировании состава Минской городской комиссии по выборам Президента.