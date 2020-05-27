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Модернизированные «двухдверки» Mercedes E-класса получили новые двигатели
Источник материала: Tut.by
В один день BMW и Mercedes решили показать целую россыпь обновленных моделей — наряду с баварской
Рестайлинг у них прошел примерно по той же программе, что и у показанных в начале марта
Главные новшества для купе и кабриолета E-класса скрываются под капотом. Это рядная бензиновая «шестерка» M256, развивающая 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а также двухлитровая дизельная «четверка» OM654 M с отдачей 265 л.с. Среди прочих доступных для двухдверного E-класса двигателей — бензиновые четырехцилиндровые агрегаты 2.0 мощностью 197 и 258 л.с. и дизеля объемом 2 л (194 л.с.) и 2,9 л (340 л.с.).
Все они по умолчанию работают в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом» и гибридной системой EQ Boost с 48-вольтовым стартер-генератором (в зависимости от версии он может кратковременно развивать от 14 л.с. и 150 Нм до 22 л.с. и 250 Нм). На вершине гаммы, как и прежде — версии AMG E53 с 435-сильной турбо-«шестеркой» и полным приводом.
В Европе продажи обновленных купе и кабриолета E-класса начнутся осенью.
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Mercedes показал обновленные версии двухдверных модификаций E-класса - купе и кабриолета, которые преобразились вслед за седаном и универсалом.
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