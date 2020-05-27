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Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки

27.05.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мальчик тщательно вымылся и хотел похвастаться маме, какой он чистый. Но женщина не сразу поверила, что её ребёнок вообще принимал ванну. 

Как сообщает Daily Mail, эта история произошла с 30-летней жительницей австралийского города Мельбурн 26 мая. 2-летний сын Аланы Рид по имени Бэйли прибежал к ней и сказал, что хорошенько вымылся. 

Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки
Фото: Facebook / Alana Reed 

Женщина скептично отнеслась к словам малыша и подумала, что ребёнок не только не мылся, но и вымазался грязью. Однако через некоторое время Алана поняла, что Бэйли действительно чистый. Просто он перепутал автозагар с мылом. Более того, ребёнок использовал половину бутылки косметического средства. 

Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки
Фото: Facebook / Alana Reed 

Поняв ситуацию, Рид попыталась вернуть мальчику его естественный цвет кожи, но никакие ухищрения не помогли. Тогда женщина обратилась за советом к другим матерям. Женщины посмеялись и предложили несколько идей. 

Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычкиФото: Facebook / Alana Reed 

К следующему утру Бэйли стал ещё темнее. По словам Аланы, она применяла лимон, детское масло, бомбочки для ванны, сахар и оливковое масло. В итоге женщина решила попробовать ещё какой-нибудь способ. Если и он не поможет, то Рид будет ждать, когда загар сойдёт сам. 

Ребёнок принял ванну и сильно изменился. Теперь его маме придётся поменять свои привычки
Фото: Facebook / Alana Reed 

Ещё один неловкий случай с искусственным загаром произошёл весной 2020 года.

Женщина нанесла косметическое средство на кожу, а утром проснулась зелёной – здесь подробности

Люди в материале: Алана Рид, Alana Reed

 
 
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Мальчик тщательно вымылся и хотел похвастаться маме, какой он чистый. Но женщина не сразу поверила, что её ребёнок вообще принимал ванну.  Как сообщает Daily Mail, эта...
 
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