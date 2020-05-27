Акция «Чистый водоем» на Кировщине

Источник материала: Кировец









С 18 по 24 мая в республике проходила традиционная акция «Чистый водоем». В рамках ее проведения, накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе, приводились в порядок прибрежные зоны, территории рек и водоемов.

Активное участие в акции приняли работники РОС РГОО «БООР» и члены их семей, сотрудники районного отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, а также все неравнодушные к красоте родного края граждане.

Мероприятие по наведению порядка проходило с соблюдением всех профилактических мер и рекомендаций медиков.

Благодаря общим усилиям прибрежные линии озера «Селище», а также водоемов в д.Вилы и аг.Скриплица были очищены от мусора.

Хочется надеяться, что граждане при отдыхе на природе проявят лучшие человеческие качества и сохранят чистоту и красоту водных и береговых территорий Кировщины.

Кировская РОС РГОО «БООР».