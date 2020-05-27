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Завершено расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске
Источник материала: БTСК завершил расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске, ДТП случилось в декабре прошлого года. Тогда погибла 72-летняя женщина, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Сперва она попала под колеса Subaru, а затем, оказавшись на встречной, ее сбил Nissan. Расследование показало, что первый водитель проявил невнимательность, не учел дорожные условия, а также выбрал небезопасную скорость. Следственный эксперимент показал, что шофер мог своевременно увидеть пешехода на дороге и затормозить. Действия 52-летнего мужчины квалифицированы, как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В отношении второго водителя прекращено преследовании, поскольку эксперимент показал, что 24-летняя девушка технически не могла мгновенно остановить авто. Уголовное дело направлено в суд.
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СК завершил расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске, ДТП случилось в декабре прошлого года. Тогда погибла 72-летняя женщина, которая...
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