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Завершено расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске

27.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

СК завершил расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске,  ДТП случилось в декабре прошлого года. Тогда погибла 72-летняя женщина, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Сперва она попала под колеса Subaru, а затем, оказавшись на встречной, ее сбил Nissan. Расследование показало, что первый водитель проявил невнимательность, не учел дорожные условия, а также выбрал небезопасную скорость. Следственный эксперимент показал, что шофер мог своевременно увидеть пешехода на дороге и затормозить. Действия 52-летнего мужчины квалифицированы, как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В отношении второго водителя прекращено преследовании, поскольку эксперимент показал, что 24-летняя девушка технически не могла мгновенно остановить авто. Уголовное дело направлено в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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СК завершил расследование смертельной аварии на улице Сурганова в Минске,  ДТП случилось в декабре прошлого года. Тогда погибла 72-летняя женщина, которая...
 
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