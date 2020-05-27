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Белорусские ученые разрабатывает биочернила для 3D-печати костной ткани

27.05.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские ученые разрабатывает биочернила для 3D-печати костной ткани

Группа белорусских ученых разрабатывает биочернила для 3D-печати костной ткани. 

Неорганическую часть человеческого скелета получают синтетическим путём в виде гелей и порошков. Пластичные композиции вошли в состав биочернил. С их помощью на специальном 3D-принтере, как уверяют авторы проекта, можно получить абсолютный аналог натуральной костной ткани. Распечатанная копия обладает биологической активностью и при введении в организм быстро приживается во время фазы роста.

Изобретение, которое пока находится на стадии доклинических испытаний, в будущем позволит буквально распечатывать человеческие кости. Также исследования помогут развитию методов 3D-биопечати.

 

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Группа белорусских ученых разрабатывает биочернила для 3D-печати костной ткани.  Неорганическую часть человеческого скелета получают синтетическим путём в виде...
 
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