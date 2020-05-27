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В обстоятельствах аварии в Горках разбираются сотрудники ГАИ
Источник материала: БT25-летний юноша попал под колеса машины Volvo. ДТП случилось сегодня. По информации правоохранителей, 27-летний шофер ехал по улице Якубовского, когда сбил парня. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.
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25-летний юноша попал под колеса машины Volvo. ДТП случилось сегодня. По информации правоохранителей, 27-летний шофер ехал по улице Якубовского, когда сбил парня....
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