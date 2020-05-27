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В обстоятельствах аварии в Горках разбираются сотрудники ГАИ

27.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

25-летний юноша попал под колеса машины  Volvo. ДТП случилось сегодня. По информации правоохранителей, 27-летний шофер ехал по улице Якубовского, когда сбил парня. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. 
 
 
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25-летний юноша попал под колеса машины  Volvo. ДТП случилось сегодня. По информации правоохранителей, 27-летний шофер ехал по улице Якубовского, когда сбил парня....
 
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