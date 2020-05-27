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Норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт

27.05.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт.

Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира два года назад завершила профессиональную карьеру.  Но сейчас решила вернуться на лыжню. 40-летняя норвежка будет выступать в марафонской серии «Ски классик». Подготовку к новому сезону Марит Бьорген начнет в ближайшее время. 

Фото:Fischer 

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Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт. Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира два года назад...
 
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