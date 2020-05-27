Источник материала: ОНТ

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт.

Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира два года назад завершила профессиональную карьеру. Но сейчас решила вернуться на лыжню. 40-летняя норвежка будет выступать в марафонской серии «Ски классик». Подготовку к новому сезону Марит Бьорген начнет в ближайшее время.

Фото:Fischer

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