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Норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт
Источник материала: ОНТ
Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт.
Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира два года назад завершила профессиональную карьеру. Но сейчас решила вернуться на лыжню. 40-летняя норвежка будет выступать в марафонской серии «Ски классик». Подготовку к новому сезону Марит Бьорген начнет в ближайшее время.
Фото:Fischer
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Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген возвращается в большой спорт. Восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира два года назад...
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