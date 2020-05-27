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27.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Более 260 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Минской области в I квартале года

В столичном регионе по итогам января-марта ввели в эксплуатацию почти четверть от общего объема жилья, запланированного на год.



По информации комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома, в области по итогам I квартала введено в эксплуатацию свыше 267 тыс. м2 жилья – почти 24% к заданию года и более 68% к заданию на первое полугодие. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий построили более 61 тыс. м2 – более 18% к заданию года, из них почти 37 тыс. м2 жилья для нуждающихся, которые строятся с господдержкой – около 18% к заданию года. Также более 200 тыс. м2 возвели индивидуальные застройщики. И более 5 тыс. м2 арендного жилья – почти 17% к заданию года.

Например, в Смолевичах в эксплуатацию ввели 2,8 тыс. м2 жилья, в Логойске и Заславле по 2,4 тыс. м2, в Дзержинске 2,1 тыс. м2.

Отметим также, за I квартал в Минской области улучшили свои жилищные условия более 800 многодетных семей, вместе с тем 280 семей получили новые квартиры.

Источник: БЕЛТА


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Более 260 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Минской области в I квартале года В столичном регионе по
 
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