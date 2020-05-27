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Студент создал виртуальную модель Могилева в популярной игре. Теперь хочет, чтобы ее увидел мир

27.05.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилев теперь есть в компьютерной игре Minecraft — правда, пока только центральная его часть и на компьютере создателя виртуальной модели. Но 19-летний Владислав Агеев планирует, что со временем отрисует все микрорайоны и загрузит виртуальный Могилев в сеть, чтобы его увидели другие игроки Minecraft. Посмотрите, как здорово получилось!

Minecraft — это строительная игра жанра «песочница», которая позволяет игрокам создавать и разрушать различные блоки и использовать предметы в трехмерном окружении. Игрок может создавать фантастические строения и художественные работы в одиночку или с другими игроками на сервере в различных игровых режимах.

Владислав Агеев ведет свой канал на Youtube, который и посвящен игре Minecraft. За его проектами следит больше тысячи подписчиков.

Сам Влад учится в политехническом колледже Могилева на экономиста по маркетингу. Говорит, хотел получить образование в строительной сфере, но не сложилось. Теперь вот отрывается в виртуальном мире.

Несколько лет назад могилевчанин уже создавал в игре модели могилевских Ратуши, драмтеатра, железнодорожного вокзала, гостиницы, здания облисполкома. И даже «отправлял» Могилев на «Марс» — около диагностического центра на видео «гуляют» R2D2 и имперские штурмовики из «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Но компьютер сломался — и проекты сохранились только в видео на Youtube.

А полгода назад Влад увидел, что 14-летний школьник построил в Minecraft центральную часть Краснодара, причем потратил на это 2 года. Тогда Влад поставил себе цель — за полгода создать виртуальный Могилев. И сделал это!

Говорит, тратил по 3−4 часа в день, иногда делал перерывы. Теперь мечтает собрать деньги на создание сервера, чтобы Могилев появился в Сети и его могли увидеть игроки Minecraft по всему миру.

— Есть в этом образовательный аспект. Например, я нарисовал в Minecraft Буйничское поле, Курган славы, сопроводил все это подписями с датами и событиями. Так что это такой нескучный учебник, — объясняет могилевчанин.

Чтобы все было точно в плане изображения, Владислав Агеев использует онлайн-карты и данные спутников.

Следующая по плану — отрисовка микрорайона около автовокзала.

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Теги: Могилев
 
 
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В игре парень даже «отправлял» Могилев на «Марс» - около диагностического центра на видео «гуляют» R2D2 и имперские штурмовики из «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
 
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