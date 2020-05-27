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На заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий

27.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 мая около одиннадцати утра в Мозырском районе рабочий погиб от удара током. 

Как сообщает Следственный комитет, во вторник электрогазосварщик находился на территории асфальтобетонного завода. Мужчина готовил сварочный аппарат для проведения ремонта. Во время подключения аппарата к сети рабочего ударило током, гражданин погиб на месте. 

На заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий
Фото: Следственный комитет 

По факту случившегося ведётся проверка. Следователи опрашивают работников и администрацию предприятия. Изучается документация по охране труда и технике безопасности, а также по организации трудовой деятельности погибшего. 

На заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий
Фото: Следственный комитет 

Назначено проведение судмедэкспертизы. Предварительно, 52-летний электрогазосварщик скончался от остановки сердца в результате поражения электротоком. 

В середине мая в Столбцовском районе произошёл ещё один несчастный случай с рабочим.

На территории предприятия мужчину сбил покатившийся погрузчик – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 26 мая около одиннадцати утра в Мозырском районе рабочий погиб от удара током.  Как сообщает Следственный комитет, во вторник электрогазосварщик...
 
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