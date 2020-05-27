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На заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 мая около одиннадцати утра в Мозырском районе рабочий погиб от удара током.
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По факту случившегося ведётся проверка. Следователи опрашивают работников и администрацию предприятия. Изучается документация по охране труда и технике безопасности, а также по организации трудовой деятельности погибшего.
Назначено проведение судмедэкспертизы. Предварительно, 52-летний электрогазосварщик скончался от остановки сердца в результате поражения электротоком.
В середине мая в Столбцовском районе произошёл ещё один несчастный случай с рабочим.
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Новости Беларуси. 26 мая около одиннадцати утра в Мозырском районе рабочий погиб от удара током. Как сообщает Следственный комитет, во вторник электрогазосварщик...
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