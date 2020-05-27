Выбросы углекислого газа в атмосферу рекордно сократятся из-за пандемии

Источник материала: ОНТ

Глобальные выбросы углекислого газа (СО2) в атмосферу Земли в 2020 году продемонстрируют рекордное сокращение из-за пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства сообщает Euronews.

Общий объем сокращения выбросов должен составить порядка 8% (2,6 Гт) от их общего объема, что является сильнейшим сокращением выбросов парниковых газов за всю индустриальную историю человечества. Этот показатель также вдвое превышает сумму всех предыдущих сокращений выбросов с 1945 года. Как отмечают климатологи, главными причинами нынешнего сокращения стало резкое падение активности в транспортной, энергетической и промышленных отраслях.

В прошлый раз столь существенное падение выбросов CO2 в атмосферу Земли наблюдалось во время финансового кризиса 2009 года, однако тогда общий объем сокращения составил не более 0,4 Гт.

В докладе отмечается, что несмотря на столь существенное сокращение выбросов CO2, их прежний объём, вероятней всего, восстановится довольно быстро.

Фото: БЕЛТА

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