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Иван Ургант назвал «золотой состав» «Ислочи»

27.05.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный российский ведущий Иван Ургант стал обладателем мяча с автографами футболистов «Ислочи», а также атрибутики клуба. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Редкие минуты досуга…

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 27 Май 2020 в 6:22 PDT

Ургант также назвал ряд футболистов команды, определив их как «золотой состав» «Ислочи».

Напомним, что Иван признался в симпатии к клубу из Минского района 18 мая во время диалога с соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым.

Ургант: «Мир начинает потихонечку выходить из карантина. Людям уже разрешают гулять, заниматься спортом. Европейские страны заговорили о скором открытии границ. Но первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли — чемпионаты по футболу. Немецкая Бундеслига возобновила сезон. Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда празднуешь гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей!

Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть! Мить, ты за кого болеешь?»

Хрусталев: «Торпедо-БелАЗ»!

Ургант: «Ненавижу тебя. Я болею за «Ислочь».

Хрусталев: Хороший середнячок.

Ургант: «Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь — они обнимаются. Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе».

А на днях он напомнил о своих пристрастиях.

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